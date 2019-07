V Benátkách nad Jizerou minulý týden skončily práce na první etapě rekonstrukce Pražská ulice. Dělníkům se ji podařilo završit s předstihem a tak bylo možné hezky navázat další etapou.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Celý plán je ale trošku jiný, než jaký ho město původně předpokládalo. „První etapu jsme zaměnili za třetí. Plány byly takové, že se pojede od Burzy na Kbel. Jenomže do toho přišla možnost, že by se udělala asfaltová silnice před Benátkami,“ uvedl starosta města Karel Bendl. A to i protože již byla v daném místě plánovaná uzavírka. Proto město neváhalo a dohodlo se stavební firmou změnu, aby se silnice několikrát po sobě neuzavírala a znovu neotevírala. Dvě vlny práce jsou spojeny do jedné.