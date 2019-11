/VIDEO/ V úterý 12. listopadu promluvil starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman k veřejnosti pomocí živě přenášeného videa na sociální síti Facebook. Dostal se pod palbu otázek veřejnosti a na všechny se během přenosu snažil odpovědět. Jedním z témat se stala již dlouho diskutovaná oprava nádraží v Mnichově Hradišti, které vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Zatím to vypadá, že se už v celkem krátké době s rekonstrukcí doopravdy začne.

Vlakové nádraží Mnichovo Hradiště | Foto: Wikimedia.org

Podle SŽDC by na realizaci mělo dojít v dubnu příštího roku. „Na začátku roku 2020 bude vypsáno výběrové řízení na opravu budovy. Předpokládáme uzavření smlouvy a započetí stavebních prací do konce dubna 2020. Většina stavebních prací by měla být v roce 2020 realizována“ uvedla tisková mluvčí SŽDC Nela Friebová.