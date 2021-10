Oprava kruhového objezdu v Mladé Boleslavi jde do finále, otevře se 7. října

Oprava okružní křižovatky ulic Nádražní a Pražská v Mladé Boleslavi by měla skončit za týden. Oznámilo to na svém webu město. Své si k harmonogramu řekne počasí, ale pokud bude stavbařům nakloněno, měla by oprava by měla skončit 6. října a nejpozději o den později by měla zmizet dopravní omezení.

Oprava okružní křižovatky ulic Nádražní a Pražská v Mladé Boleslavi. | Foto: Statutární město Mladá Boleslav

Nyní omezený průjezd křižovatkou na trase mezi ulicemi Pražská brána a Pražská řídí světelná signalizace a do Nádražní ulice nelze odbočovat ani z ní není možné na křižovatku vjíždět. Na křižovatce již začala pokládka nového povrchu, v dalších dnech přijde na řadu osazení betonových bloků doprostřed křižovatky a malba nového dopravního značení. Oprava křižovatky se odehrává ve dvou etapách. „První etapa trvala od 20. do 24. září, kdy platila částečná uzavírka provozu na kruhovém objezdu mezi ulicemi Nádražní a Pražská. V tomto období řídily kyvadlový průjezd křižovatkou semafory,“ uvedla mluvčí města Šárka Charousková. Kromě toho byla úplně uzavřená ulice Na Klenici. Pohyb po Mladé Boleslavi usnadňují cyklistům nové stojany na jízdní kola Přečíst článek › Druhá etapa začala 25. září a omezený provoz na křižovatce mezi Nádražní a Pražskou je řízen kyvadlově pomocí semaforů. Uzavřen byl i provoz v Nádražní ulici v obou směrech, jak od okružní křižovatky s ulicí Pražská, tak i od ulice Ptácké.