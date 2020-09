Pro mnoho podniků to ale znamená až téměř smrtelnou ránu: mnoho provozovatelů takových zařízení ještě ale nestihlo zahojit rány z jara a nyní přicházejí další restrikce. Podniky se v současné době rozdělují v podstatě na dva tábory. Někteří na ně reagují tak, že své dveře zavírají na neurčito. Další doufají, že lidé přijdou, protože ze svého okolí mají takové zkušenosti, že se lidé koronavirové infekce příliš neobávají.

Zatím to vypadá, že se lidé nějakou dobu nepodívají do Willax Klubu Heineken. Řekl to spolumajitel Aleš Sýkora. „Program v podstatě rušíme, celý klub necháme zavřený, jen necháme proběhnout nějaké standupy, které jsou plánované. Ty jsou třeba od sedmi hodin a všichni tam sedí, to je to jediné, co můžeme nabídnout,“ zhodnotil současný stav. Když ale na koncert, nebo diskotéku přijde až 200 lidí, tak chtějí stát a tančit. To podle něj ani jinak nejde. „Většina akcí, které děláme, začínají někdy v devět hodin. Jsme multižánroví, máme jak diskotéky, tak i různé koncerty,“ řekl, s čím se budou muset lidé rozloučit. To ale není jediný problém. „Návštěvníci začínají přicházet až třeba před půlnocí, takže toto nařízení pro nás znamená ukončení programu, zvlášť když k tomu přidali deset stojících návštěvníků, to budeme na diskotéce rozdávat pořadová čísla, kdo bude tancovat? Nerozumím tomu,“ řekl Aleš Sýkora.

Situace ale nemusí být ztracená všude; jak řekl Václav Burda, majitel Gold Fenix Club No. 1, v současné době chtějí program klubu udržet v provozu. „Budeme otevírat v 19 hodin a pojedeme do půlnoci,“ popsal plán v reakci na nepříznivou situaci, co se týká koronaviru. Na dotaz, zda se neobává, že se lidem nebude chtít chodit do společnosti za zábavou, odpověděl, že to tak nevidí. „Myslím, že se bát nebudou, lidé se nebojí,“ podělil se o své zkušenosti, jak lidé v jeho okolí reagují na současnou situaci.

Některé provozy se ale tak vrací v podstatě do situace, která byla na jaře. „Teprve minulý týden jsme otevřeli, protože nás všichni chlácholili, jak to bude v pohodě, mysleli jsme si, že se taková opatření už neudělají. No a teď jsme se dozvěděli, že to bude jinak. Teď jsem to řešil s lidmi, kteří měli přijet hrát, už se to ruší. Myslím, že i zákazníci by ze situace byli vystrašení a nepřišli by,“ řekl Aleš Sýkora.

Za likvidační označila současná opatření Denisa Šolleová z Hakla Baru. „Je to pro mě obrovský problém, zrovna jsem letos rekonstruovala druhou hospodu, korona mi přišla do cesty opravdu nevhod,“ zhodnotila současný stav. Když se sotva provoz dostal o prázdninách do normálního stavu, tak přišla další opatření. „Nájem je velký problém, celkově to je likvidační. Náš hlavní výdělek je od půlnoci do rána, nyní to bude o tom otevřít jen pár lidem a sotva vydělat na provoz,“ dodala.