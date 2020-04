Online mše nebudou, některé kostely budou přístupné

Letošní Velikonoce jsou velmi atypické. Z nařízení vlády se nebude koledovat, ani se lidé nevypraví do kostelů na mše svaté. Jednotlivé farnosti se k tomu postavily různě. Někde je dokonce možné vstoupit do kostelů, má to však svá přísná pravidla. Právě znemožnění bohoslužeb se jednotliví faráři snaží saturovat jiným způsobem. S online přenosy ale nepočítejte.

Kostel Nanebevzetí panny Marie | Foto: Deník / Pavla Franzkiová