Nárůst počtu případů covidu potvrzených testy není pro hygieniky překvapením. Vrcholí prázdniny i hlavní sezona dovolených – a řada lidí se vrací domů z rozmanitých pobytů. Nechtěný „suvenýr“ si leckdo přiveze i z ciziny. Jestliže se v příštím týdnu znovu sejdou školní kolektivy a rovněž řada pracovišť se bude vracet k všednímu režimu, dá se předpokládat, že covidové statistiky ještě poporostou – podobně jako to tradičně bývá s chřipkou uprostřed zimy: po skončení vánočních prázdnin.

Ve středních Čechách se počty nových případů covidu potvrzených PCR testem poslední dobou pohybují v pracovních dnech kolem 35 (zatímco ještě v polovině srpna to bylo kolem 20); o víkendech pak jde o jednotky případů. Při pondělku lze vždy pozorovat nárůst počtu případů: 19. srpna 47, 24. srpna dokonce 66. Následující úterý se pak jednalo o 37 případů, ve středu 26 – ale již ve čtvrtek jich bylo 45. Pro srovnání: o týden dříve, ve čtvrtek 21. srpna, 37.

V hlavním městě představuje bilance za čtvrtek 29. srpna nejvyšší hodnotu za poslední období: 55 případů. V pondělí to bylo o jeden méně: 54. Mezi tím v úterý 40 a ve středu 41. V minulém týdnu jich bylo za den mezi 21 a 40 (a to zpravidla blíže vyšší hodnotě), o týden dříve kolem 25. Další případy však zůstávají nerozpoznány, protože pacienti se až k PCR testování nedostali. Očkovat se proti covidu ve středních Čechách nenechal v posledních dnech nikdo. V metropoli je situace jiná (i když spíše symbolicky): za čtvrtek se jednalo o 24 osob.Praktici doporučují seniorům na 65 let, ale také obézním a cukrovkářům, aby se před nastupující sezonou nechali přeočkovat proti covidu.

Očkování pomáhá významně snížit riziko závažnějších průběhů a hospitalizací. Náměstek hejtmanky Středočeského kraje Pavel Pavlík (ODS), který má na starost oblast zdravotnictví, Deníku potvrdil, že pro krajské nemocnice nyní covid neznamená problém. To by platilo pouze v případě, kdy by se projevil významnější nárůst počtu pacientů na odděleních vyžadujících intenzivní péči – tedy na JIP či ARO.

Podle jeho slov takovou péči potřebují v případě nákazy covidem jen jednotlivci, a to zejména lidé s kardiovaskulárním onemocněními či polymorbidní pacienti s jinou anamnézou. „Rozhodně to činnost nemocnic nijak neomezuje,“ konstatoval Pavlík. Podle jeho slov se i ve středních Čechách v době návratu z dovolených objevují varianty covidu vyskytující se různě po Evropě. Navzdory nárůstu počtu případů však hovoří o běžné situaci.