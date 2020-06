Ondřej Lochman: Lidé ukázali obrovskou solidaritu a pokoru

Období vládních omezení a opatření ochromilo a zcela změnilo život téměř všem. Ovšem na koronavirové krizi lze najít také pozitivní změny, které by mohly do budoucna ovlivnit například provoz samosprávy měst či obcí. Promítnout by se mohly také do školství.

Starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman | Foto: Deník / Michal Bílek

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE O pozitivech koronaviru a o tom, jak by se lidem mohl změnit život, si Boleslavský deník popovídal se starostou Mnichova Hradiště Ondřejem Lochmanem. Podle jeho názoru mají nyní lidé menší odpor vůči on-line prostoru. „Možná nám to přinese větší digitalizaci České republiky,“ vyjádřil se starosta Lochman. Konkrétně je to podle něj vidět v případě škol, nebo na tom, že se lidé, nejen v Mnichově Hradišti, naučili objednávat na úřad on-line a celkově si spoustu věcí zařídí přes internet. Koronakrize a kompenzační bonus mohou Hradiště připravit až o 35 milionů Přečíst článek › Jako zásadní pak Ondřej Lochman vidí změnu v chování lidí. „Ukázala se obrovská solidarita a pokora mnoha lidí. Otázka je, jak rychle jim otrne. Ale pokora k životu byla větší a určitě v lidech přetrvá. Rozmělní se, ale bude se někde držet,“ vysvětlil starosta. Podle starosty se také projevilo, jak lidé dokáží improvizovat a rychle se přizpůsobit dané situaci a nastalým podmínkám. „Jsme schopní si leccos vytvořit, to je dobrá zpráva. Každá krize pak tvoří nové lídry a produkty. Pokud toto období přinese jen jednu recesi, znamená to, že spousta lidí už recesi potřebovalo. To je zřejmé už jen ve vztahu k trhu práce, kde bylo doslova čtvrt zaměstnance na jedno místo,“ popsal svůj pohled starosta Ondřej Lochman. První etapa opravy Masarykova náměstí zdárně pokračuje Přečíst článek › Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.

