Od neděle už se práce nebudou týkat nejen celého opravovaného úseku mezi dálničními kilometry 65,7 a 58,0 a ani úseku mezi kilometry 63,6 a 60,3 (včetně nájezdu na exitu 63 Březina), na které se část dálnice s dopravním omezením zkrátila k 11. červenci. Od 26. července se chystá další zkracování, a to jen na část mezi kilometry 62,5 a 60,3; tam se pracuje především na levé části mostu.

Protože se práce podařilo proti původnímu harmonogramu výrazně urychlit, budou dosud uzavřené větve křížení na 63. kilometru otevřeny proti plánu o 23 dnů dříve, upozornil v pátek za ŘSD Martin Buček. Zcela hotovy by pak nynější práce měly být v polovině srpna. „Poté se práce na mostě přesunou na jeho pravou polovinu, což umožní uvést do provozu poslední rekonstruovanou část v kilometrech 60,3 – 62,5 a tím i celý rekonstruovaný úsek ve směru na Prahu,“ uvedl Buček. S tím, že rekonstrukce se zde týká dálnice v celkové délce 7,7 kilometru.

Částečné omezení provozu bude podle jeho slov v daném místě pokračovat, a to v praném jízdním pásu, tedy ve směru na Liberec. Od poloviny srpna do poloviny listopadu se má týkat úseku mezi dálničními kilometry 60,3 a 62,5. Souvisí to právě s pracemi na pravé části mostu, kdy se sice hovoří o rekonstrukci, nicméně prakticky půjde o novou stavbu. Ta má být podle harmonogramu hotová právě v polovině listopadu – a tehdy se také má uzavírka stát definitivní minulostí.