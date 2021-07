Tak Frintová shrnula výsledek jednání mezi kolegy v rámci STAN, k němuž se přímo v Mnichově Hradišti sešli středočeská hejtmanka Petra Pecková, její liberecký kolega Martin Půta a starosta Turnova Tomáše Hocke; ti všichni přijali pozvání místního starosty Ondřeje Lochmana.

„Cílem jednání bylo představit výstupy prověřovací analýzy a témata vzájemné spolupráce,“ uvedla Frintová. S tím, že ze setkání vzešla dohoda týkající se spolupráce pro Mnichovohradišťsko a Turnovsko – nicméně bez toho, že by se mělo pomýšlet na „stěhování“ Mnichova Hradiště: to má i nadále zůstat ve Středočeském kraji. „Úsilí vynaložené na územní změnu by v současné době neodpovídalo přínosům; navíc otázka, kterou zastupitelé v Mnichově Hradišti otevřeli na podzim loňského roku, už není na pořadu dne,“ konstatovala ve středu Frintová. Územní změna by prý nebyla ani jednoduchá, ani rychlá.

Jednání v Mnichově Hradišti se uskutečnilo již v minulém týdnu. Tedy se o něm účastníci zmiňovali na sociálních sítích. Pecková na facebooku v souvislosti se svou návštěvou psala o nebezpečné křižovatce, kterou má nahradit kruhový objezd, o návštěvě očkovacího centra s poděkováním jeho týmu i o nahlédnutí do zrekonstruovaných sklepů pod náměstím. O možné změně územně správního členění se po své návštěvě nezmínila. Naopak oba starostové na toto téma kladli absolutní důraz, upozorňujíce na výhody, které by to občanům mohlo přinést v kontaktu s úřady státní správy. Hostitel Lochman dále v souvislosti s tématy jednání zmínil spolupráci v cestovním ruchu se zaměřením na region Českého ráje a dopravu: jak regionální, tak dálkovou na železniční trati Liberec–Praha, stejně jako „alternativní“ na cyklotrase Greenway Jizera.

Ve středu hejtmanka uvedla, že pokud se v minulosti lidé na Mnichovohradišťsku mohli cítit odstrkovaní, do budoucna může slíbit, že to tak nebude. „Jsme největší kraj v republice a je možné, že některé okresy a obce našeho regionu mohly být v minulosti předchozími vedeními Středočeského kraje opomíjeny. Chci ale pana starostu i obyvatele města ubezpečit, že věnuji pozornost všem našim okresům i obcím,“ konstatovala. Hovoří o plánech na úzkou spolupráci mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem – stejně jako mezi oběma kraji. „Věřím, že to povede k lepším službám pro občany v tomto území, které spojuje nejen Český ráj, ale třeba i společná myšlenka rychlého železničního spojení do Prahy,“ poznamenala. S nadějí, že Mnichovo Hradiště „se už nebude cítit odstrkované a přehlížené“.

Před týdnem nicméně starostové hovořili o zvažované změně s tím, že by lidem měla přiblížit státní správu. Do Liberce je to opravdu poměrně blízko – a regiony mají i hodně společného; včetně historických souvislostí. Ještě v padesátých letech minulého století tehdejší okres Mnichovo Hradiště k Liberecku skutečně patřil.

Slova o chystané spolupráci začínají dostávat konkrétní podobu. Hejtman Libereckého kraje Půta plánuje: „Rádi bychom společně postupovali při modernizaci a zrychlení železničního spojení mezi Libercem a Prahou nebo na projektu cyklotrasy Greenway Jizera.“ Pecková doplňuje: „Dalším společným tématem je srovnání tarifů veřejné dopravy tak, aby se Mnichovo Hradiště, Turnov a Mladá Boleslav překrývaly.“ V plánu jsou prý i užší spolupráce mezi městy Turnov a Mnichovo Hradiště či jednotné kroky turistické propagace a péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj.

Ohlasy představitelů radnic

- Tomáš Hocke, starosta Turnova: Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov přímo sousedí s Mnichovým Hradištěm. My bychom případným spojením mohli uvažovat třeba o vytvoření nového okresu – okresu Turnov. Chápu, že to nyní není na stole, ale s kolegou starostou se budeme snažit zajistit dostupnost co nejlepší služby pro naše občany.

- Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště: Jsem rád, že jsme se všichni potkali a mohli si o možnosti územní změny promluvit. I přesto, že to není jednoduchá cesta a možná do cíle ani nikdy nedojdeme, samotná naše iniciativa a snaha o větší propojení a posílení spolupráce není rozhodně marná. Začali jsme, a to je hlavní. Každý půlrok se budeme pravidelně potkávat a plánovat, jak a kam se společně ubírat. Už to, že dorazili oba hejtmani – a že současná paní hejtmanka byla v Hradišti už dvakrát, co je ve funkci – je příjemná změna v zájmu o náš region.