Odstávka teplé vody opět ovlivní velkou část domácností v Mladé Boleslavi. Stejně jako v předešlých letech, i letos se jedná o obyvatele, kteří jsou připojeni na horkovody 1, 2 a 4, tedy okolí třídy T. G. M., Staré město, jižní část města, sídliště Severní město a nemocnice.

Pro skupinu lidí připojenou na horkovody 1 a 4 to znamená odstávku v období od 8. července od 22 hodin do 16. července 2024 do 6 hodin. Druhá skupina lidí bude bez teplé vody o 3 dny déle, tedy do 19. července 2024 do 18 hodin.

Firma ŠKO-ENERGO, která zajišťuje dodávku veškeré energie pro závody Škoda Auto a teplo pro město Mladá Boleslav, to na svém webu odůvodňuje slovy: „Aby byly dodávky tepla od ŠKO-ENERGO spolehlivé, nepřerušené a minimalizovaly se poruchy v průběhu zimních měsíců, je nutné provést údržbu rozvodů, zařízení, plánované opravy a předepsané revize.“ Přestože využívá ty nejmodernější technologie, některé opravy nelze provést právě bez odstávky dodávek teplé vody.

close info Zdroj: ŠKO-ENERGY zoom_in Mapa odstávky teplé vody v Mladé Boleslavi

Zasažení obyvatelé se k tomuto problému staví různě. Na sociálních sítích se tvoří dva tábory. Ti, kdo bydlí v Mladé Boleslavi dlouhá léta, jsou se situací víceméně smíření. Někteří sdílí své tipy, jak tyto dny zvládnout, třeba jako ohřívat si vodu v rychlovarné konvici a využít dětskou vaničku ve sprše v případě, kdy byt nedisponuje vanou. Další obyvatelé využívají sprchu v práci. Najdou se i vtipálci, kteří doporučují koupání v Jizeře, jež bude teplejší než voda z vodovodu.

Ti, kdo souhlasí s odstávkou, argumentují tím, že je lepší být bez teplé vody během léta, než v zimě lamentovat nad tím, že se stane havárie kvůli zanedbání revize. Odstávka také proběhne během celozávodní dovolené automobilky, kdy nebude většina zaměstnanců ve městě, tudíž se ozývají ohlasy, že je to nejlepší možný termín.

Velká část obyvatel je nespokojena s délkou odstávky. V minulých letech se jednalo o kratší časový úsek, případně se vynechala úplně. Martina Vulcová, která zajišťuje externí komunikaci pro ŠKO-ENERGO, uvedla důvody, proč je letošní odstávka delší, než v předchozích obdobích: „V předešlých letech se to shodou okolností sešlo tak, že odstávky nutné nebyly. Nedocházelo k opravám, které by vyžadovaly tak dlouhou odstávku, což se nedá ovlivnit.“

Topná sezona je letos považována za nejkratší a nejteplejší za posledních 60 let. Trvala pouhých 198 dní, tedy o 42 dní méně než v předešlém období. Průměrná teplota měřená od září minulého roku po letošní květen se meziročně zvedla o 1,8 stupně. To ovlivnilo i odběr tepla, jenž poklesl o 10 procent, konkrétně o 48 941 gigajoulů.