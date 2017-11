V krabici u popelnic čekala na záchranu dvě koťata

Mladá Boleslav – Vyhodíme cokoli. Kdykoli a kamkoli. Snad by se všechno dalo vysvětlit. Odložení živého tvora ale obhájit nelze. Jako u dvou malých koťat, která našli městští strážníci v mladoboleslavské ulici Na Radouči u prodejny Družstevník. V papírové krabici u kontejneru. Podle ředitele městské policie Tomáše Kypty šlo přitom o mláďata ve stavu částečného kojení, která ještě měla zůstat u mámy. Případ, který mohl skončit jejich uhynutím, dopadl šťastně. Koťata už se dávají dohromady v útulku v Lysé nad Labem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Kočky přitom nejsou jedinými zvířaty, se kterými se strážníci při zásazích setkávají. Patří mezi ně psi všech velikostí, poštolky, ježci, andulky, hadi, veverky i včelí roje.

Někdy jde přitom o shodu náhod. „Třeba tehdy, když dezorientovaná srna zabloudí do města nebo králík spadne do výkopu. V takovém případě zvíře odchytíme, a pokud není zraněné, odvážíme ho hned za město a znovu vypouštíme do volné přírody,“ vysvětluje Kypta a připomíná, že pro tyto účely využívá městská policie služeb takzvaných odchytářů. „V našem sboru má více než polovina strážníků osvědčení z veterinární fakulty, že mohou, a hlavně vědí, jak zvířata odchytit,“ dodává.





Na nedostatek práce si odchytáři stěžovat nemohou. Jen za loňský rok řešili přes sto šedesát případů, většinu z nich, asi sto dvacet přitom představovali zatoulaní psi.

Pokud jde o psa malého a klidného plemene, nechávají si ho strážníci první den u sebe. Až když se o něho nikdo nepřihlásí, vezou ho do útulku. Jestliže je pes větší nebo agresivní, míří do útulku hned.



„Někdy jezdíme také ke zraněným zvířatům, například ježkům, kunám nebo poštolkám. V takovém případě nalezence nejdříve prohlédne veterinář. Menší zvířata vozíme do zoo kroužku v Ekocentru Zahrada v Jaselské ulici,“ vypráví šéf strážníků, kteří mají zkušenosti například i s odchytem andulek nebo hadů a ještěrek ze stoupaček paneláků.

Některá zvířata mají i smutné zkušenosti, kdy je majitel opustí nebo jim dokonce ublíží. To se ale děje spíš výjimečně, shodují se Kypta i Eva Čápová, ošetřovatelka z útulku v Lysé nad Labem. „Naštěstí se to stává málokdy. Většinou tu máme zatoulané psy, kteří se lekli například petard nebo bouřky,“ popisuje klientelu útulku žena, která se zvířatům snaží alespoň částečně vynahradit to, čeho se jim nedostalo u původních pánů.



V Lysé nad Labem je převážně psí útulek, postarají se tam ale i o kočky.

Je jich tam však výrazně méně. „Bývají tu spíš koťata. A pokud dospělá kočka, tak většinou nějak zraněná,“ vysvětluje ošetřovatelka útulku, jehož kapacita je šedesát psů. A během roku je až na několik výjimek téměř naplněná. „Když k nám pes přijde, prochází desetidenní karanténou, dojde také na odčervení, očkování a prohlédne ho veterinář. Pak se vyfotí a jeho profil se umístí na web a Facebook. Současně jde do předních kotců a nabídne se k adopci,“ popisuje práci útulku Eva Čápová.