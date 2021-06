„Ve středu 2. června došlo ke krádeži jízdního kola značky Mongoose. Jeho majitel měl ovšem kolo označené forenzní značkou, což oznámil policistům. Ti se vydali pátrat mimo jiné i do zastaváren. Díky jejich úsilí se skutečně povedlo kolo nalézt a díky forenznímu značení snadno identifikovat a vrátit majiteli,“ uvedl vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality Vladislav Král a připojil poděkování policistům z místního OOP Mladá Boleslav II za jejich práci při hledání kola.

Forenzní značení je v Mladé Boleslavi nabízeno od loňského srpna. Po předchozím objednání probíhá v garáži u magistrátu vedle stavebního úřadu vždy v úterý v době od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin. Jedná se o metodu, pomocí níž se do rámů kol vpravuje takzvaná DNA identita. Označením se kolo dostává do speciální databáze. Pokud by pak bylo odcizeno, policie jej dokáže lépe vypátrat, což se u neoznačeného kola zdá skoro nemožné. Forenzní značení je navíc vpraveno do více částí rámu kola. O jejich umístění neví ani sám majitel. Není tedy možné, aby se značek případný zloděj lehce zbavil a bicykl prodal.

Značení nepomáhá pouze cyklistům. Využít ho mohou třeba i majitelé koloběžek. „Od letošního roku je možné objednat se na forenzní značení pouze přes objednací formulář, který je umístěn na webových stránkách města Mladá Boleslav,“ připomněla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

A lidé nabídky využívají. Od loňského srpna do konce letošního května město označilo přes 260 kol, elektrokol, koloběžek a kompenzačních pomůcek v hodnotě přibližně 7 milionu korun. Nejvíce šlo o horská kola a elektrokola. „Každý týden se na značení objednává 10 až 15 zájemců,“ podotkla mluvčí.

FORENZNÍ ZNAČENÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Kde: garáž u magistrátu vedle stavebního úřadu

Kdy: každé úterý od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00

Formulář pro objednávání: https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=30

Zájemce:

• musí mít trvalé bydliště na území Mladé Boleslav

• musí se dostavit s čistým jízdním kolem (či jinou věcí, kterou chce označit)

• musí mít s sebou občanský průkaz a případně i fakturou či doklad od dané věci, pokud nějaký má

Zatím bylo označeno 262 věcí v hodnotě 6,8 milionu korun

• horská kola 35 %

• elektrokola 31%

• trekingová kola 17%

• silniční kola 4%

• krosová kola 4%

• městská kola 4%

• koloběžky 4%

• zbylých 5% zahrnuje skládací kola, gravel, kompenzační pomůcky