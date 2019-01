Mladoboleslavsko - Otužování a studená voda pomáhají lidem nejen po fyzické stránce, ale také po té psychické. Tvrdí to mladoboleslavský otužilec Jiří Škrvna.

„Otužování nás může zbavit nejrůznějších neduhů. Pomáhat by mělo dokonce i na nepříjemné civilizační onemocnění deprese,“ řekl Škrvna s tím, že má velkou touhu a zapálení pro otužování, protože to je úžasná věc na křečové žíly, na psychiku i na revma. „Otužování vnímám jako nástroj, jak se fyzicky a psychicky uzdravit,“ tvrdí muž, který se na Mladoboleslavsku snaží znovu zavést tradici zimního plavání.

Jeho slova potvrdil i český psycholog z Psychoterapie Anděl Jan Kulhánek. „Myslím, že se otužování nedá doporučit jako léčba depresí, ale na druhou stranu péče o své tělo a překonávání určitých překážek má svůj význam. Otužování vyplavuje adrenalin a to samo o sobě je dobré,“ podotkl psycholog, který by jím plně nenahradil léčbu u odborníka, jako jakýsi doplněk je ale zřejmě otužování dobrý nástroj. „V něčem to zvyšuje také sebevědomí. Člověk musí překonávat něco nepříjemného, je spokojený, líbí se mu to, ale zároveň ví, že překonal sám sebe. Vyšší pocit sebe hodnoty má svůj vliv na deprese,“ rozvinul myšlenku odborník.

Otužování je podle něho specifické tím, že je to hlavně ze začátku léčba šokem. „Říká se, že ve zdravém těle je zdraví duch. Když zjistíme, že děláme aktivitu, u které se cítíme lépe fyzicky, tak to má pozitivní vliv i na psychiku,“ dodal Kulhánek.