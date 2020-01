Podle Jaromíra Navrátila z realitní kanceláře Navrátil aktuálně prodeje bytů nijak rapidně neklesají, a to ani kvůli přísnějším pravidlům při posuzování ne/přidělení hypotéky. „Na klienty je to přísnější, protože teď existuje podmínka, že mohou dávat na splátky pouze 45 procent čistého měsíčního výdělku,“ vysvětlil Navrátil.

Ceny už jsou podle něho mnohdy srovnatelné s průměrem v Praze. „Shodou okolností prodáváme nový bytový dům na Radouči za hotelem Plaza, kde byt už vyjde na 50 tisíc za metr čtvereční. Jsou to ovšem novostavby, ve kterých budou nízké měsíční poplatky,“ vysvětlil odborník.

Lidé chtějí nové byty

Podle Navrátila má Boleslav stále díky Škodovce velmi silnou kupní sílu. „Lidé ovšem chtějí spíše nové byty. Těch se ale moc nestaví, aktuálně vím jen o počínající výstavbě v Dubcích,“ zmínil. Další výstavba je plánovaná v Mnichově Hradišti i v Benátkách nad Jizerou, zatím ale nikde reálně nezačala.

Jeho slova potvrzuje další poradce, Petr Špaček, který aktuálně přerušil činnost realitního poradce kvůli tomu, že nechce prodávat nadhodnocené nemovitosti, ale situaci na trhu bedlivě sleduje. K práci realitních poradců je však aktuálně celkově skeptický a myslí si, že se nemovitosti musí prodávat výrazně hůře.

„Boleslavské ceny se rovnají pražským a jsou nadhodnocené, kdyby ekonomika krachla, tak je to velký problém, protože lidé nakupují o 150 procent dráž, než jaká je opravdová hodnota,“ uvedl Špaček.

Podle Špačka se koupě nevyplatí do doby, než se trh celkově uklidní. Řešení by viděl v novele zákona o stavebnictví, který by developerům rozvázal ruce, aby mohli vznikat nové výstavby. „Aktuálně bych lidem doporučoval jít do podnájmu, čímž bychom se blížili západním zemím, kde je takový trend,“ uzavřel odborník.