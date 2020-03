ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Podařilo se nám sehnat dostatek dezinfekčního prostředku i vhodných nádob, a tak můžeme do každé ze zhruba 22 tisíc domácností dodat 0,5 litru dezinfekce,“ uvedl primátor města Raduan Nwelati. Doplnil také, že distribuovat se bude ve středu od 13 do 18 hodin, ve čtvrtek a v pátek pak od 8 do 18 hodin. V první fázi každá rodina dostane půllitrovou lahvičku.

„Lidé se skutečně nemusí bát, máme dostatek prostředku pro všechny Mladoboleslaváky. Navíc jsme vypracovali systém, který umožňuje, že si lidé mohou vyzvednout tento prostředek na kterémkoliv z výdejních míst. Nemusí tak tudíž činit nezbytně u svého bydliště, ale například cestou do práce,“ dodal náměstek primátora Daniel Marek, který se svým týmem na plánu distribuce pracoval. Člověk se prokáže občanským průkazem a na základě trvalého bydliště mu bude dezinfekce vydána.

Každé ze sedmadvaceti stanovišť bude vybaveno mobilním telefonem a notebookem se sdíleným seznamem domácností, čímž se vyloučí možnost, že by někdo chtěl systém obejít a získat dezinfekci vícekrát.

„Distribuovat se bude v devatenácti našich zařízeních, ať už jde o školy, školky, bazén, divadlo a tak dále. Bude k tomu využito ještě osm stánků, které znají lidé z adventních trhů a dalších akcí města,“ dodal Daniel Marek.

Lidé by se na výdejních místa neměli nahrnout všichni najednou, ale chodit průběžně. Lahvičky pak město radí nevyhazovat, počítá se s jejich opětovným naplňováním.

Seznam výdejních míst:

ZŠ Debř, vchod do školy

6. ZŠ, vchod do školy

8. ZŠ, vchod do školy

9. ZŠ, vchod do školy

MŠ Čtyřlístek - areál zahrady

MŠ Čejetice - areál zahrady

MŠ Michalovice, vchod do školky

MŠ Sahara, areál zahrady

Sokolovna Debř, vchod do budovy

Zbrojnice JSDH Podlázky - stará hasičárna

Modrá Hvězda - z boku

Sportovní hala (u Kauflandu), vchod dio budovy

Penzion v ulici u Penzionu - altánek (mezi)

Městské divadlo, vchod do budovy

Dům kultury - hlavní vchod

Garáže u budovy magistrátu

Ubytovna Čejetičky - ve vratech

Městský bazén, vchod do objektu

Klubovna Bezděčín

Jemníky - bývalá restaurace u Netopýra

Náměstí Republiky - u sousoší

U finančního úřadu

U Bondy centra - u zábradlí (trať)

U VaKu - Bezručova ul. za Vakem

Dubce (prodejna motorek)

Belveder (u Leteckého muzea Metoděje Vlacha)

Chrást - za 2. kalem



Zdroj: www.mb-net.cz