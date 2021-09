Neděle nabídne od osmé hodiny pokračování klubové výstavy teriérů v kynologickém areálu na Krásné louce – s představením plemen Yorkshire a Boston. Odpoledne hostí od 14 do 18 hodin lesopark Štěpánka rodinné sportovní hry – a jde o další akci, jejíž návštěvu Charousková obzvlášť doporučuje. Louka před městským bazénem bude patřit rozmanitým pohybovým aktivitám, které si lze vyzkoušet, ale i zahradním a společenským hrám.

V sobotu od osmé ranní bude kynologický areál na Krásné louce patřit výstavě teriérů, od deváté hodiny začínají na Staroměstském náměstí bleší trhy. Od desáté dopolední do desáté večer se na městském stadionu koná Boleslavský Food Festival , což je jedna z akcí, jež Charousková obzvlášť doporučuje. Návštěvníci se mohou těšit na festival mezinárodní kuchyně, stylové food trucky, ale i na doprovodný program včetně hudby, soutěží a divadla pro děti. Od 11. do 17. hodiny se lze také vydat na hrad, kde se koná přehlídka historických řemesel.

Pro ty, kteří také rádi koukají vzhůru, avšak vzhlížejí mnohem výš a dál, je od páteční 19. hodiny určeno setkání na mladoboleslavské hvězdárně . O čem bude řeč, napovídá název programu: Astronomické události (p)o prázdninách – dojde na shrnutí toho, co zajímavého se v astronomii odehrálo, i na úkazy, na něž se lze těšit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.