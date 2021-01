Očkování proti nemoci covid-19 se brzy dostane do fáze, ve které budou moci vakcínu dostat lidé v domovech seniorů – a to jak zaměstnanci, tak i klienti. Zájem v těchto zařízeních na Boleslavsku se ale různí. Zatímco někde je spíše nízký, jinde o vakcinaci stojí prakticky všichni.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Kdo se chce nechat oočkovat, zjišťují právě v domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti. Ředitel Petr Novák potvrdil, že mezi personálem zatím moc zájemců není. „Není to nějak vyhrocené. Většina o očkování ale spíše nestojí, protože nikdo neví, co to vlastně bude, jde o novou záležitost,“ předeslal Novák.