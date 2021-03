Praktičtí lékaři by se měli registrovat jako očkovací centra a pak očkovat výhradně své pacienty podle stanovených věkových skupin. „Podmínkou, aby se naši pacienti mohli očkovat u nás, v prostředí, které znají, je, že se nesmí zaregistrovat v centrálním rezervačním systému,“ potvrdila mladoboleslavská lékařka Lenka Lískovcová a připomněla, že začínají osmdesátníky, po nichž by měli následovat sedmdesátníci.

Podle Lískovcové navíc není příliš domyšlená on-line registrace lidí nad osmdesát let, kteří to podle ní mnohdy vzdávali, přestože o očkování stáli. „Pro staré lidi on-line registry nefungují ani v Německu,“ připomněla.

Na lékařku se nyní senioři často obracejí a svěřují se jí se svými obavami. „Mají ke mně důvěru, a tak volají, co si myslím, protože někde slyšeli, že je to může zabít nebo že jim to nepomůže,“ dodala Lískovcová, podle které by očkování mělo začít v prvním březnovém dni, pochybuje ale, že bude mít hned po víkendu k dispozici vakcíny.

Navíc musí mít nejdříve alespoň sto zájemců. Nejmenší množství očkovací látky, kterou může praktický lékař dostat, je totiž sto dávek. „Pokud bych měla na očkování přihlášených méně zájemců, tak budu muset počkat, až jich bude sto. Ale to by nemělo hrozit, ozvalo se už mnoho lidí, i těch, kteří nechodí pravidelně na očkování proti chřipce,“ dodala lékařka.

V očkování pokračuje rovněž mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice, která má na starosti například i velké očkovací centrum v domě kultury nebo domovy seniorů. „Očkování probíhá podle plánu, žádné problémy jsme nezaznamenali. Občas se objeví někdo, kdo nechce být očkovaný látkou Astra Zeneca, ale jde o jednotlivce,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová a připomněla, že nemocnice zveřejňuje na svém webu plán, kdy a čím očkuje.

Nemocnice apeluje na lidi, kteří na očkování nemohou nebo nechtějí dorazit a už se k němu objednali, aby se včas odhlásili. Volná vakcína tak může být nabídnuta dalším čekatelům.

„Termíny druhé dávky podle typu vakcíny objednává automaticky rezervační systém, který odešle termín prostřednictvím sms zprávy. Druhé dávky jsou u látky Astra Zeneca po 12 týdnech od první dávky, u Moderny po 28 dnech a Pfizer (Comirnaty) je za 21 dní,“ vysvětlila Kopalová.

Nemocnice žádá všechny zájemce ještě před očkováním o vyplnění dokumentu Prohlášení pacienta o jeho zdravotním stavu. Dodání vyplněného dokumentu totiž urychlí proces očkování.