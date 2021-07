PROčkování neboli kampaň viditelná ve firemních novinách, na pracovištích i v umývárnách, která má přesvědčovat zaměstnance, aby se rozhodli pro očkování proti koronaviru a ke stejnému kroku přesvědčili i své rodiny, není jediným způsobem, který má pracovníky Škody Auto získat pro to, aby si nechali píchnout vakcínu.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Novinkou je možnost vybrat si za očkování, které bude kompletně dokončeno do 30. září, dva dny placeného volna navíc. Jeden přímo v den očkování – přičemž není rozhodující, zda to bude při první, nebo při druhé dávce – druhý si pak mají plánovat s odstupem: v období od 15. října do 31. prosince. Nechybí tedy možnost lépe se díky očkování soustředit na vánoční přípravy či si přímo prodloužit svátky.