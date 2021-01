Jako první na Boleslavsku o pomoci seniorům informovalo Mnichovo Hradiště. Zájemci ve věku osmdesát a více let se tam mohou obracet na krizovou linku města 326 776 688, kde s nimi operátor vše zařídí.

Kam se obrátit:

Bakov nad Jizerou: 326 214 030

Benátky nad Jizerou: www.benatky.cz (město zde popsalo vzor toho jak se hlásit)

Dobrovice: 326 398 301

Kosmonosy: 326 719 068

Mladá Boleslav: 739 562 382

Mnichovo Hradiště: 326 77 66 88

V Mladé Boleslavi je už od začátku koronavirové krize v provozu infolinka 739 562 382, kam se nyní lidé mohou obracet i kvůli informacím o očkování. Potvrdila to mluvčí města Šárka Charousková, na kterou se denně obracejí desítky zoufalých seniorů, kteří si nevědí rady. Informace o očkování boleslavským seniorům poskytuje rovněž místní komunitní centrum Klementinka.

Infolinka 326 214 030 slouží také občanům Bakova nad Jizerou. „Máme databázi všech lidí nad osmdesát let, zjistili jsme, že jich je ve městě 265. Vůbec jsme nečekali tak vysoké číslo,“ poznamenal bakovský starosta Radim Šimáně.

Město chce seniorům nabídnout pomoc stejně jako na jaře. „Tehdy jsme navštěvovali lidi od pětašedesáti let a nabízeli jsme jim pomoc s nákupy a další služby. Informaci jsme dali i na vývěsky a do rozhlasu,“ připomněl Šimáně.

S pomocí počítá i Dobrovice. „Máme připravené telefonní číslo, na které se lidé mohou obracet,“ potvrdil starosta města Tomáš Sedláček. Nabídka je určena pro seniory, kteří nemají přístup k internetu. Pro bližší informace mohou kontaktovatv pracovních dnech zaměstnance městského úřadu na telefonním čísle 326 398 301.

Registrace do celostátního rezervačního systému pro očkování proti covidu pro seniory od osmdesáti let pokračuje až do 1. února. Poté by měly systém, za předpokladu, že bude dostatek vakcín, využívat i další věkové skupiny.