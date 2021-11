Očkovací centrum v novém působišti návštěvníci pečovatelského domu najdou v jeho společenském sále; od hlavního vchodu napravo. Parkovací místa budou mít lidé mířící na očkování vyhrazena v Olbrachtově ulici. Na provozní době stěhování v Mladé Boleslavi nic nezmění: nadále se bude očkovat od pondělí do pátku mezi sedmou a šestnáctou hodinou.

Na přelomu srpna a září čeká změna i očkovací centrum v Mnichově Hradišti, kde je místo podávání vakcín zřízeno v budově kina v ulici Ivana Olbrachta. To do konce měsíce bude fungovat v pondělí, ve středu a v pátek – a od září pak už jediný den v týdnu: v pátek.

Na Mladoboleslavsku se tak naplňují dřívější slova středočeského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS), který právě takto postup očkování plánoval už na jaře: na konci srpna se provoz očkovacích center bude omezovat a zdravotnické týmy zajišťující jejich provoz budou opouštět působiště ve velkých sálech v kulturních domech a sportovní haly. Ostatně tak byly už na počátku dojednávány i pronájmy prostor.

Gynekologie bude dočasně uzavřena

Jak v očkovacím centru v Mladé Boleslavi, tak v Mnichově Hradišti zajišťuje provoz mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice. Prozatím (podle dat ze středy 15. srpna) podle evidence krajského úřadu podala 110 300 dávek očkovacích látek – což je v rámci kraje nejvíc; s poměrně viditelným „náskokem“.

Roli hraje nejenom lidnatost regionu, ale mimo jiné i spolupráce s automobilkou Škoda Auto, jež očkování svých zaměstnanců výrazně podporuje. V pomyslném žebříčku krajského srovnání by pak následovaly další oblastní nemocnice: Kolín s 95 369 podanými dávkami a Kladno s 86 997.

Klaudiánova nemocnice však do pečovatelského domu v Havlíčkově ulici nepřestěhuje jen očkovací pracoviště. Nové působiště tam najde také gynekologická ambulance, která opustí dosavadní ordinaci v Palackého ulici. Ta bude mezi 26. a 31. srpnem uzavřena – právě kvůli stěhování – a od 1. září přivítá pacientky již v novém působišti. Fungovat bude v pracovních dnech v době od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 15.00, přičemž stále platí, že si ženy musí termín vyšetření předem dojednat na telefonním čísle 727 969 084.