/FOTOGALERIE/ Očkovací centrum v boleslavském Domě kultury bylo ve čtvrtek plné. Přišlo o dost více zájemců o vakcínu, než-li v pondělí. Očkovala se totiž první i druhá dávka vakcíny proti covidu. Nikdo ale nečekal, dlouhé fronty se netvořily a všechno probíhalo rychle a efektivně.

V očkovacím centru v Mladé Boleslavi se ve čtvrtek nezastavili. Očkovala se první i druhá dávka vakcín | Foto: Kristýna Žáková

U vstupu do očkovacího centra stojí vždy pořadatelka, která se příchozích vyptá, zda mají vyplnění dotazník. Ten lze stáhnout z internetu a vyplnit, případně jej mají k dispozici právě pořadatelé i na místě. Poté jde člověk do hlavního sálu domu kultury, kde mu zdravotníci z Klaudiánovy nemocnice vakcínu vpraví. Nakonec je potřeba se zde ještě na minimálně dvacet minut posadit. To kdyby přišla nějaká neočekávaná reakce.