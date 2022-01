Očkovací centrum Klaudiánovy nemocnice sídlilo od konce srpna v Domě s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici. Zdejší prostory umožňují denně odbavit maximálně 400 lidí. Zájem o očkování je ale mnohonásobně větší, což dokazují dny, kdy mohli lidé přijít bez objednání. Dočasný návrat očkovacího centra do hlavního sálu domu kultury umožní denně naočkovat až 1 500 lidí.

Očkovací centrum bude v provozu každý den od 7 do 11 a od 12 do 16 hodin pro předem objednané. Pro neobjednané platí provoz od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin. Očkuje se látkou Pfizer nebo Johnson. Zájemci o druhou dávku Moderny si musí vakcínu zarezervovat na emailu vakcinace@onmb.cz, třetí dávky se pak objednávají online přes systém https://registrace.mzcr.cz/ nebo https://crs.uzis.cz/. První dávky Moderny se v tomto očkovacím centru nepodávají.

Klaudiánova nemocnice provozuje kromě očkovacího centra v Mladé Boleslavi také očkovací centrum v Mnichově Hradišti. Jeho provoz se nemění.