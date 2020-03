„Budeme omezovat ordinační hodiny. Mají se dělat jenom akutní věci, mají se omezovat všechny preventivní prohlídky a další vyšetření, která snesou odklad,“ uvedla sestra z ordinace lékaře Martina Borského, který při současné situaci bude ordinovat pouze dopoledne a jen pro akutní případy. Ostatní lékaři v okrese jsou na tom podobně.

„Omezuji ordinační dobu na dvě hodiny denně, stejně tak i místnosti a počet přítomného personálu, protože nedisponujeme ochrannými pomůckami,“ uvedla praktická lékařka Lenka Lískovcová. S lékařkou se pacienti mohou spojit telefonicky a až po distanční konzultaci si je pozve do ordinace. „Lidé čekají v atriu, přijdeme si pro něj, vyšetříme, vydesinfikujeme se a tak dále. V pátek jsme dostali tři roušky, jedna se nám dneska rozpadla, počítám, že s těmi dalšími to dopadne stejně. Potom budeme ordinovat na dálku, po telefonu nebo mailem do doby než nějaké další dostaneme, což nyní nevíme, zda a kdy bude,“ doplnila Lískovcová.

Její čekárna zůstává uzamčená, aby předešla případnému přenosu nákazy koronavir mezi dalšími pacienty.

Zařízení Moje Ambulance, které v Mladé Boleslavi nabízí své služby, jako jedno z mála, až do večerních hodin, vyzývá pacienty s respiračními onemocněními jako zvýšená teplota, dušnost, kašel, bolesti hlavy nebo kloubů, aby nevstupovali do čekárny, ale nejprve lékařům zavolali. Ordinační hodiny zatím zůstávají v běžném režimu.

Ten zatím udržuje také další praktik Filip Žákovský, výhledově ale zřejmě zkrátí ordinační hodiny. „Provoz naší praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných prostředků. Ordinace funguje v omezeném režimu. Můžeme elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit,“ uvádí lékař, který také trpí nedostatkem ochranných pomůcek.

Do problémů se dostala také Hana Knotová. „V pátek jsme vyfasovali 3 respirátory od našeho zástupce Sdružení praktických lékařů, který byl zásoben, dostali jsme 3 respirátory FFP2, plná funkce toho respirátoru je jeden pracovní den. Funkčnost je možno prodloužit na 40 až 50 hodin, není to však pomůcka na boj s koronavirem,“ popsala své problémy lékařka.

Ordinační hodiny zatím však neomezuje. Svým pacientům je k dispozici distančně, v současné době pak především telefonicky. „Rušíme všechna neakutní plánovaná vyšetření i plánované odběry, dále uvidíme podle vývoje situace,“ dodala Knotová. I její čekárna zůstává uzamčená a postup vyšetření je na předchozí telefonické dohodě.

Jedna z venkovských lékařek, která se nepřála uvádět své jméno, ale redakce Boleslavského deníku jej zná, si ochranné pomůcky dokonce obstarala sama a to ještě před vypuknutím toho nejhoršího, rozhodně jich však nemá neomezené množství. Praktici v celém okrese jsou v naprosto stejné situaci.

Stomatologové potom nezůstávají pozadu. I pro ně je současné dění velmi prekérní, uzavírání ordinací zatím ale u všech nehrozí. „Neomezujeme ordinační hodiny, ale výkony, nemáme ochranné pomůcky, děláme jen nejdůležitější věci. Máme jen pár ochranných obyčejných roušek a dezinfekci. Do budoucna budeme zřejmě muset omezovat ordinační hodiny. Jsme na tom špatně,“ popsal kosmonoský zubař Maher Taha.

Nejistá je pak situace například v boleslavské ordinaci Stomatologie Buvenus. „Ošetřujeme jenom pacienty, kteří mají akutní problém, nebo je není možné odložit. Ordinační dobu pak zatím nezkracujeme, záleží ale hlavně na pacientech, kteří sami ruší termíny," popsala místní sestra Vendula Toráňová s tím, že v ordinaci zatím mají dostatek ochranných pomůcek, těžko však predikovat, jak dlouho s nimi vyjdou.

Zatím se drží i další ordinace a to boleslavské Z3 centrum. Podobně jako ostatní lékaři na Boleslavsku. I stomatologové se však shodují, že by si pacient měl v první řadě zkontrolovat informace na webu, případně zavolat a termín si potvrdit.