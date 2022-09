Akci nazvali Sázíme stromy pro potomky. „Stejně jako v loňském roce chceme v říjnu a listopadu pokračovat ve výsadbách v naší krajině. Budeme vracet stromy do starých sadů, podél polních cest, kolem silnic 2. a 3. třídy. Loni se podařilo zasázet 413 stromů a 100 keřů,“ uvedla Milada Vrbová z ČSOP Klenice.

Letos na jaře již zasadili 245 keřů a pokud se vše podaří, chtějí v příštích dvou měsících zasadit spolu s dobrovolníky 435 stromů. „Ale protože je to velké množství stromů, rádi bychom se obrátili o pomoc na vás. Bez dobrovolníků a lidí nadšených vracet stromy do krajiny to nedokážeme,“ konstatovala Vrbová. Zájemci mohou napsat na mail info@csopklenice.cz nebo se ozvat na mobil 605 000 577.

Ochránci přírody vyhledávali v průběhu celého roku na Mladoboleslavsku vhodná místa na sázení. „Myslíme si, že se nám to podařilo. O stromy se budou následně starat obce a majitelé pozemků. To byla naše podmínka,“ doplnila Vrbová.