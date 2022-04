Značku Mezigeneračně uděluje nezisková organizace Mezi námi nadstandardně aktivním skupinám zapojujícím se do mezigeneračních aktivit. „Propojujeme především generaci seniorů s dětmi a tvoříme takovéto mezigenerační skupiny, kdy vždy vyhledáme blízký domov či klub seniorů a propojíme je s blízkou školou nebo mateřskou školkou. Takových skupin máme po republice více než 170, to znamená, že máme zapojených více než 300 škol, školek, domů či klub seniorů. Stejné děti pak chodí za stejnými seniory pravidelně a není to jen jednorázová akce," řekla ředitelka organizace Mezi námi Kateřina Jirglová.

Obyvatelé dětských domovů vyrazili poznávat Velikonoce. Do skanzenů

Pokud jsou obě skupiny aktivní a uspořádají minimálně sedm společných setkání, získávají nárok na udělení ocenění Mezigeneračně. V rámci této aktivity děti ze školky s učitelkami dochází do klubu seniorů, společně si hrají, vytvářejí například obrázky či dárky nebo si i zazpívají.