Takzvané OBU jednotky, které po namontování do aut dokážou ovlivnit na dálku semafory, budou letos namontovány do deseti hasičských a policejních vozů. Cílem společného projektu nemocnice, města Mladá Boleslav a Nadačního fondu Škoda Auto je zvýšení bezpečnosti vozů integrovaného záchranného systému při cestě k zásahu, a především zkrácení dojezdového času těchto vozidel.

Novinku vítají zejména policisté. V kontextu nedávné události se o bezpečnosti jejich průjezdu městem mluví často. Marek Jirouš, ředitel mladoboleslavské policie, připomněl, nehodu boleslavské prvosledové hlídky, která ve velké rychlosti projížděla světelnou křižovatkou u Bondy Centra. „Přestože hlídka použila výstražné světelné a zvukové zařízení, jeden z řidičů to nepostřehl a po rozsvícení zeleného signálu vjel do křižovatky. Došlo k lehkým zraněním a služební vůz byl na odpis. S OBU jednotkou by se to nestalo. Jsme proto velmi rádi za tuto technologii, která přispěje k větší bezpečnosti při cestě na místo urgentní události,“ řekl.

Deset letos pořízených jednotek OBU vyšli na 1 milion korun. Polovinu z toho zaplatil Nadační fond Škoda Auto. „Nákup palubních jednotek pro vozy policie a hasičů je dalším významným krokem kupředu, který navazuje na projekt instalace telematiky do dopravního systému města. Věřím, že pomůže jak obyvatelům Mladé Boleslavi, tak těm, kteří každodenně chrání jejich zdraví a životy,“ konstatoval ředitel Nadačního fondu Ladislav Kučera.

Dvě stě tisíc jde z rozpočtu nemocnice a tři sta tisíc přispěje pokladna magistrátu. „Všichni víme, jaký je provoz v Mladé Boleslavi, takže jakýkoliv systém, který složkám IZS usnadní průjezd městem, je velkým přínosem pro všechny strany," uvedl primátor Raduan Nwelati.

Chytrý systém řízení

Nákup OBU jednotek navazuje na městem instalovanou telematickou infrastrukturu a moderní dopravní ústřednu, která umožňuje dynamické řízení dopravní situace v Mladé Boleslavi. Tento systém umožňuje přednostní volby a prodlužování signálu „volno“ vybranými vozidly za účelem projet křižovatkou zcela bez zastavení nebo s minimálním zdržením. V praxi to znamená, že vozidla integrovaného záchranného systému mají na křižovatce zelenou.

V roce 2022 zakoupilo město první dvě jednotky. Jedna byla umístěna na vůz mobilních jednotek intenzivní péče, které převáží pacienty neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotnických služeb, druhá jednotka byla umístěna na sanitku záchranky. V roce 2023 byly zakoupeny tři další jednotky, přičemž jedna byla umístěna ve voze nemocnice a dvě ve vozech záchranky. Letošních deset jednotek bude instalováno v průběhu jara do vozů hasičů a policie.