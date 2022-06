„Ten den začíná léto. Navíc je to přesně pět let od chvíle, kdy se pro veřejnost poprvé otevřela naše zahrada. Rozhodli jsme se proto uspořádat slavnost pro všechny, kdo k nám chodí i kdo nás ještě neznají, ať už to jsou děti, nebo senioři,” vysvětlila koordinátorka Komunitního centra Klementinka Hana Kružíková.

Důvod pro společné setkání je ještě jeden, a to slavnostní představení finské koty. Nízký dřevěný domek ve tvaru osmistěnu se na zahradě Klementinky objevil v dubnu. Funguje na prastarém severském principu sdílení společného ohně a umožňuje grilovat i uprostřed zimy.

„Když jsme tuto pozoruhodnou stavbu viděli v jiných městech, rozhodli jsme se ji pořídit také. Budou se v ní moci pořádat různé akce Klementinky, ale bude ji možné také pronajmout, například pro setkání s grilováním, oslavy narozenin či svatby,” uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Právě na Vítání léta lidé poprvé v Mladé Boleslavi ochutnají maso a zeleninu grilovanou přímo ve finské kotě. V jejím okolí se navíc v posledních týdnech díky příspěvku Nadačního fondu Škoda Auto pracuje na květné louce. I k té veřejnost poprvé přivoní 21. června.

Ještě před slavnostním zahájením v 16 hodin však dojde na jedno překvapení. „Protože stále někteří v Boleslavi o Klementince nevědí, rozhodli jsme se na chvíli vyjít z našich prostor za zdi historického domu na třídě Václava Klementa. Už po 14. hodině tak nedalekým parkem Výstaviště proplují dvě pětimetrové ryby V.O.S.A. Theatre, které zájemce posléze přivedou do zahrady Klementinky,” dodala Kružíková.

Hlavní část tříhodinového programu přímo v komunitním centru odstartuje v 16 hodin. O živou hudbu se spolu se spřátelenými muzikanty postará moderátor Jiří Šubr. Především děti pravděpodobně nadchne fenka Sally a její panička Markéta Poušková při společném dogdancingu s názvem Vodník. Malí příchozí si užijí i drobné soutěže.

Jedním z vrcholů zahradní slavnosti pak bude módní přehlídka. Během ní se návštěvníci dozvědí, co všechno se mohlo nosit v zahradě Klementinky za její existence, tedy od roku 1935, kdy Václav Klement začal se stavbou domu, kde nyní komunitní centrum sídlí, až zhruba do konce 20. století. „Uvidíme i spodní prádlo nebo dobové plavky. Bavit by to mělo ty, kteří šaty sami oblékali, i třeba jejich vnoučata,” poznamenala koordinátorka Klementinky.

S podobným cílem nabídnout zábavu napříč generacemi přijede do zahrady také loutkoviště neboli loutkové hřiště. „Kdokoli si může vylosovat námět, vybrat si vhodné kulisy i loutky a sehrát improvizované představení. Moc by se nám líbilo, kdyby třeba dědové ukázali oblíbenou pohádku vnoučatům a děti zase na oplátku zahrály malé představení prarodičům,” řekla Kružíková.

Potenciálních herců navíc v areálu bude dost. Už na 15. hodinu je totiž připravena premiéra inscenace dětského dramatického kroužku, který v Klementince funguje od března. Podobně se představí i další činnosti centra, bude možné přidat se ke cvičení tai chi nebo si zahrát bridž. Příchozí se mohou těšit také na minivýstavu fotografií z aktivit v Klementince.