OBRAZEM: Zdeněk Polreich rozdával podpisy v obchodním domě

V pondělí 2. prosince přijel do Mladé Boleslavi šéfkuchař Zdeněk Polreich. Ten se ukázal v obchodě Kaufland, kde rozdával autogramy a povídal si s místními, kteří si na něj v některých okamžicích museli nejprve vystát frontu. Co říká na Mladou Boleslav? „Mladou Boleslav mám rád, líbí se mi tu. Je to bohaté město,“ uvedl Polreich.