Mladá Boleslav - V sobotu 22. června se kynologický areál na Krásné louce zaplnili psi všech možných ras a jejich lidského doprovodu. Závodiště lemovala auta účastníků a řady stanů, od nichž účastníci sledovali své soupeře a připravovali se na svůj výstup.

Prakticky po celý den zde probíhal kvalifikační závod na Mistrovství České republiky mládeže v agility, tedy ve sportu, při němž jde o to, aby pes uběhl danou překážkovou dráhu s co nejmenším počtem chyb a zároveň v co nejlepším čase, s nekontaktní pomocí páníčka.