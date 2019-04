Turisté z Hradiště vyrazili na Zásadku Přečíst článek › FOTOKVÍZ: Poznáte obec či město na Mladoboleslavsku? Přečíst článek ›

Další akce Jednoty bratské



POVÍDÁNÍ S MÍNOU A DOMEČEK

Povídání s Mínou

klub je každou středu od 9:30 do 11:30

Domeček - páteční klub maminek

klub je každý pátek od 9:30 do 11:30



PLETENÍ POMLÁZKY - TVOŘIVÉ DÍLNY

sobota 13. dubna od 14:30



SEDEROVÁ VEČEŘE

Velký pátek 19. dubna od 18 hod v sále Jednoty bratrské (Blahoslavova 187/9, M. Boleslav)

Přihlaste se spolu s platbou nejpozději do neděle 14. dubna 2019 na mail sbor@jbmb.info nebo tel. 603 830 572.

Kapacita míst je omezena



PROGRAM VELIKONOČNÍHO TÝDNE

15.4. velikonoční modlitby 19:00

17.4. pašije 17:00

18.4. pašije 17:00

19.4. Sederová večeře (nutno se přihlásit) 18:00

21.4. velikonoční neděle- rodinné bohoslužby 9:30

22.4. velikonoční výlet Loučeň



VELIKONOČNÍ VÝLET NA LOUČEŇ

Na velikonoční pondělí 22. dubna se sejdeme v 9:40 na vlakové stanici Mladá Boleslav město.

Předpokládaný návrat kolem 18 hod.

Délka pěšího výletu cca 2 x 6 km.



RULIČKOVÝ DEN

8. května 2019 od 15 hod

zahrada Jednoty bratrské, Blahoslavova 9