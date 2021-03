OBRAZEM: Štěpánka i v době lockdownu láká k vycházkám

Mladoboleslavský park Štěpánka stále láká obyvatele města k vycházkám. I v době lockdownu to tady žije, Štěpánka je jednou z posledních oáz, do níž se svobodně může. A tak není divu, že se tu objeví běžec, někdo venčí svého čtyřnohého miláčka, nebo si zajde zacvičit do klidu přírody pod stromy a do trávy.

Do Štěpánky chodí lidé na procházky i nadále, lockdownu navzdory. Je to jedno z posledních míst, na něž se ještě dá jít. | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

"Chodím sem běhat každý den, doma mám tři děti a z domova také pracuju, tak alespoň na tu hodinku denně můžu někam ven," okomentovala paní Jana, která si sem i přes aktuální nepřízeň počasí vyrazila, aby zapracovala na kondičce. Lockdown je v polovině: policisté už zkontrolovali přes 53 tisíc aut Přečíst článek › Nejvíce lidí jsme s redakčním fotoaparátem zachytili v prostranství od krytého bazénu až po altán. V druhé půlce parku tolik lidí nebylo. Kurty pak byly úplně mrtvé. A není divu. Na antuku se teď nesmí a přilehlá hospůdka je také zavřena - předpisově - podle nařízení vlády.