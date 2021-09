Své zastoupení zde měli podnikatelé buď přímo z náměstí, či alespoň z nedalekého okolí. Na děti čekal nafukovací hrad a vystoupení Klauna Ferdy, na dospělé pak kapely Lady Praga, Kafe a KTP. Zájemci si mohli také třeba prohlédnout propagační materiály destinační organizace Pojizeří a Polabí, do které je zapojena i Mladá Boleslav.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.