Po deváté hodině je v ulicích staré zástavby klid. Nikde ani živáčka, kromě pár lidí venčících své čtyřnohé mazlíčky.

Jakmile ale scházíte dolů z kopce k autobusovému stanovišti a Bondy centru, lidí náhle přibývá. Byť už je po jedenadvacáté hodině a kvůli zákazu nočního vycházení se nesmí ven. A má to jednoduchý důvod. Právě ve Škodovce končí odpolední směna a začíná ta noční. Za pár chvil, až všichni sednou do svých aut, nebo nastoupí do autobusů či do vlaků, tak rychlé a hektické město automobilů usne úplně.