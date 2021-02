OBRAZEM: Poslední fotografie zasněženého nočního Hradiště?

Muzeum Mnichovo Hradiště ve středu večer zveřejnilo fotografie zasněženého města. Letos by to mohly být minimálně jedny z posledních na nichž je město ještě pokryto sněhem. Ten totiž začal ve středu mohutně tát a tak je pravděpodobné, že už dlouho nevydrží. Hluboké mrazy a závěje sněhu by se pak už tuto zimu nemusely vrátit.

Jedna z posledních letošní fotografií zasněženého Mnichova Hradiště? | Foto: Muzeum Mnichova Hradiště