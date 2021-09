V benátecké poliklinice se nyní postupně obnovuje běžný provoz. Naplno by tam lékařská péče měla fungovat od října. Platí to i pro ambulance, které zde v určených dnech provozuje Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi: jde o chirurgii, ortopedii, urologii i pracoviště plicní a interní. Oblastní nemocnice z Mladé Boleslavi zde také zajišťuje provoz rentgenu – přičemž si pochvaluje, že městští zastupitelé navíc schválili čtyřmilionový finanční dar na pořízení nového přístroje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.