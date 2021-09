Další příležitost k poznávání policejní práce zblízka nabídla o víkendu akce z cyklu Kolo pro život v Mladé Boleslavi. Policisty v akci bylo možné sledovat jak přímo při závodu startujícím od zákaznického centra automobilky, kdy dohlíželi na bezpečnost v silničním provozu (a to zejména při průjezdu křižovatkami), tak na Krásné louce, kde měla cyklistická akce zázemí i doprovodný program.

Policisté ukázali nejenom svá auta nebo techniku příslušníků poříčního oddělení či dopraváků, ale došlo i na možnost leccos si vyzkoušet: včetně neprůstřelných vest, helem s balistickou ochranou – nebo i vzít do ruky skutečnou zbraň. Psovodi se svými svěřenci zase předvedli ukázku zdržení pachatele.

Jak to vypadá, když se honí skuteční zločinci, jim nejen pověděli, ale i předvedli policisté, pro něž je právě tohle denním chlebem.

Spousty zážitků ze setkání s policisty mají děti z Mladoboleslavska. V uplynulých dnech jim svou práci představili policisté na různých místech Mladoboleslavska - a promluvit si bylo možno nejen s policistkami, které čas od času přijíždějí do školy na besedu, aby upozornily, že rozhlédnout se chodci musí i před zebrou a přilba při jízdě na kole rozhodně není zbytečnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.