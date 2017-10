OBRAZEM: Plivali bonbóny do dálky

Kosmonosy - V Kosmonosech změřili své síly mladí hasiči. O víkendu se tam konal 22. ročník Her hasičské mládeže, který pořádali místní dobrovolní hasiči. Do boje se tam pustilo 18 družstev. Na děti na náměstí, v okolí zámku a v parku čekalo osm soutěžních disciplín. Kromě už tradičních disciplín, jako je spojování savic, si pro ně hasiči připravili i plivání bonbonů do dálky, pití vody na čas či překážkovou dráhu. Zřejmě nejzajímavějším bylo pro mladé závodníky střílení z airsoftových pistolí. Ti nejlepší si pak domů odnášeli ceny.

Autor: Redakce