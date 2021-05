V současné době do škol chodí jenom část prvního stupně. Děti se dvakrát týdně musí testovat na přítomnost koronaviru a nedělá jim to žádné problémy.

Další žáci už ovšem usednou do lavic v pondělí, kdy se ve Středočeském kraji otevře i druhý stupeň základních škol. Žáci by se do škol měli vrátit podle rotačního principu, kdy se třídy po týdnu střídají při distanční výuce.

Testování bude na prvním stupni probíhat jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Roušky tam povinné zůstanou.