Ve čtvrtek 25. února poprvé platila povinnost nošení respirátorů FFP2 na veřejných místech či v obchodech. Boleslavský deník se podíval, jak lidé toto nařízení dodržují. Například podomácku vyrobené látkové roušky ministerstvo zdravotnictví zakázalo.

Povinné nošení respirátorů na veřejných místech či v obchodech v Mladé Boleslavi. | Foto: DENÍK/Zuzana Kodrlová Zelenková

Do obchodu, na zastávku MHD, k lékaři, nebo do autobusu, všude tam a na dalších exponovaných místech, na nichž se schází větší množství lidí, je od čtvrtka 25. února nutné nosit respirátor třídy FFP2. Obyvatelé okresu Mladá Boleslav se tomu přizpůsobili. Mnozí z nich nasadili ochranu dýchacích cest i tam, kde to nebylo nutné. Třeba při jízdě na kole nebo při venčení psa. Nic tedy rozhodně nenechali náhodě.