Vnitřní prostory mnichovohradišťského nádraží jsou už přístupné cestujícím. Ti tam mohou zakoupit jízdenky u nového okénka. Pod plachtou je ale budova samotná. Po výměně a rekonstrukci všeho, co šlo, budovu čeká také vylepšení fasády.

Rekonstrukce nádraží v Mnichově Hradišti. | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Oprava nádraží v Mnichově Hradišti měla začít už v roce 2019. Město stálo o to, aby se všechny práce stihly společně s výstavbou nového autobusového terminálu. To se nepodařilo a do nádraží se dělníci pustili až v polovině loňského roku.