Na místě jsou k vidění nejrůznější druhy těchto rostlin od úplně malinkatých exemplářů po kaktusy, které jsou staré i čtyřicet nebo padesát let.

Jejich majitelé jsou na místě k dispozici a o rostlinách návštěvníkům rádi řeknou i něco trochu navíc. Poradí například, co by měl člověk dělat, aby mu jeho pichlavý miláček vykvetl. Podle kaktusářů stačí asi tak v říjnu přestat se zaléváním. S tím by se potom mělo začínat znovu až zjara a to nejdříve v dubnu. Kaktus by měl nasadit na květ a vykvést. Pro začátečníky jsou pak vhodné odrůdy Mamilárie, Echinokaktus a Echinocereus.

Kdo by měl zájem si nějaký kaktus pořídit domů, má na výstavě šanci. Prodejní kaktusy se pohybují v cenovém rozpětí mezi 10 až 30 korunami za kus.

Během muzejní noci je výstavu možné navštívit až do 22 hodin.