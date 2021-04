V Benátkách se natáčely například filmy a seriály: Bekyně mniška, Petrolejové lampy, Prima sezóna, Rodáci, Dobří holubi se vracejí, Český Robinson, Rodinná pouta, Vyprávěj, Svatby v Benátkách a do nedávna také velmi oblíbené Ohnivé kuře (s natáčením se skončilo v roce 2015).

Samotný zámek, v němž dneska sídlí městský úřad i Muzeum hraček, pak hrál právě v Prima sezóně a v Rodácích.

Určitě to nejsou všechny snímky, které se zde natočily a filmaři se do města zase někdy vrátí. Ostatně malebné Husovo náměstí za to doopravdy stojí.

Benátky nad Jizerou mají velmi bohatou historii. Kdybychom to vzali od první dochované zmínky, tak bychom se dostali až do roku 1052. Historické prameny se zmiňují o vsi Obodři. Ta je součástí dnešních Benátek nad Jizerou.

Severně od města najdeme zříceninu hradu Dražice. Ten byl vystavěn roku 1264. Právě tehdejší majitel panství Jan z Dražic dostal před rokem 1346 povolení, aby na nedaleké vyvýšenině založil město s názvem Nové Benátky.

V roce 1349 pak došlo na výstavbu kláštera a přilehlého kostela Narození Panny Marie. Páni z Dražic koncem 14. století vymírají po meči. Město i okolní panství od té doby střídají různé majitele.

Určitou dominantou Benátek je zámek, v němž dnes sídlí městský úřad. Ten na místě původního kláštera zničeného během husitských válek staví ve 20. letech 16. století purkrabí z Donína.

Roku 1599 kupuje panství včetně města a zámku císař Rudolf II. Ten zde následně umožnil astronomu Tychonovi de Brahe zřízení observatoře a setkání s přítelem i konkurentem Janem Keplerem.

Mezi další majitele patřili: hrabě ze Schützenu, František a Jiří Bendové nebo rod Thun-Hohensteinů. Mimochodem právě v jejich rodině působil jako učitel hudby mladý Bedřich Smetana. Poslední majitel hrabě Kinský prodává už v podstatě prázdný zámek městu roku 1920.

V době okupace se sloučí Nové Benátky, Staré Benátky a Obodř. Tím vzniká současné město Benátky nad Jizerou. K němu se postupem času připojuje Kbel a také Dražice. Město se tak stává centrem jižní části Mladoboleslavska. Jeho rozloha se pak ještě zvětšila o bývalý vojenský prostor Milovice-Mladá. V jeho části pak Česká krajina ve spolupráci s městy Benátky nad Jizerou a Milovice zřizuje chráněnou rezervaci divokých koní a praturů.

Po desetiletí je v Benátkách nejvýznamnějším podnikem Carborundum-Electrite. Jde o nejstaršího evropského výrobce brusiva.