Jen pár týdnů po slavnostní otevření fungovala zrekonstruovaná škola a její družina v Bělé pod Bezdězem. Jako všechno ostatní ji totiž uzavřel covid - 19.

Děti se konečně vracejí do školy. V Bělé je přivítají zrekonstruované prostory. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

Během léta město zvelebilo všechny učebny a také vybudovalo nové, barevné třídy pro družinu. Každá z těchto tříd je pak určená na něco jiného. V jedné je například kuchyňka, jiná je pojatá jako hudebna nebo čítárna. Jediné co chybělo byl výtah, který by dopravil do vyšších pater každého, kdo nemůže po schodech. Ten nyní dělníci dodělávají, aby byl 18. listopadu, kdy se vrátí první a druhé ročníky, k dispozici.