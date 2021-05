OBRAZEM: Boleslaváci vyrazili do ulic bez roušek! Teď už nic neporušují

Pondělní větší rozvolňování vytáhlo Boleslaváky do ulic. Jak by také ne. Spojilo se totiž i s krásným počasím a co víc, konečně si lidé mohou sluneční paprsky užívat naplno bez roušek a respirátorů. Ty jsou nyní nutné jen na místech s velkou koncentrací lidí a uvnitř obchodů, nebo třeba u lékaře.

Lidé si konečně mohou sluneční paprsky užívat naplno bez roušek a respirátorů. | Foto: Kristýna Žáková