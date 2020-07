Hvězdárna v Benátkách nad Jizerou oslavila čtyřicet let svého působení. Fungují v ní tři zapálení astronomové. Ti mají svá občanská povolání, vedle toho ale pořádají pozorování noční oblohy a akce právě v Lidové hvězdárně. „Každou sobotu máme pravidelná pozorování. Nyní je vidět kometa Neowise. Při výjimečných úkazech je možné domluvit se i v týdnu,“ uvedl za benáteckou hvězdárnu Ladislav Štrych.

Neowise ale není jediným tahákem letní oblohy. Podle Štrycha nyní budou dobře pozorovatelné také některé planety. „Přes léto budou vidět planety Saturn s Jupiterem. Nyní jde nahoru také Mars, který bude v opozici,“ potvrdil.

Kdo by chtěl pozorovat kometu, ten má na její zhlédnutí jednu z posledních šancí. Za pár dní, přibližně na konci měsíce, už pouhým okem tak dobře pozorovatelná nebude. „Zatím je vidět na severozápadě, přiblížila se k Zemi, ale už slábne. Do konce července by měla být pozorovatelná, ale už nám přibývá měsíc, ten podmínky zhoršuje,“ vysvětlil Štrych.

Hvězdárna má do budoucna velké plány, které mohou přivést návštěvníky. Mezi ně patří zřízení místnosti vhodné k promítání. V té by pak bylo možné pořádat astronomický program za horšího počasí. Celkově je ale návštěvnost benátecké hvězdárny již nyní velmi solidní.

Pozorování Perseid

Boleslavská hvězdárna má v současné době se základní školou, v níž sídlí, prázdniny. To však neznamená, že by astronomové neměli pro veřejnost vůbec žádný program. „Okolo 13. srpna budou dobře viditelné Perseidy. Ty vyjíždíme pozorovat do Českého ráje, kde je menší světelné znečištění,“ zdůraznil místní asistent Daniel Kučava. K této příležitosti hvězdárna uveřejnila oficiální akci na svém facebookovém profilu, ta zve na období 15. až 16. srpna.

S úderem školního roku se pak příchozí mohou ve hvězdárně těšit na některé novinky. Už v únoru zde přibyla nová pozorovací komora. Vzhledem k opatřením kolem koronaviru ji však astronomové ještě plně nevyužili. „Budeme ji chtít využít v novém školním roce,“ poznamenal Kučava.

Hned začátkem školního roku bude hvězdárna také spolupracovat na akci Věda v ulicích – spolu s gymnáziem, divadlem a městem Mladá Boleslav. „Tuto akci pořádáme už podesáté. Chceme žáky a veřejnost naučit, že věda může být zábava. Chceme rozšířit jejich znalosti v oborech astronomie, ale také třeba a chemie a fyziky,“ doplnil Kučava.

V budoucnu by pak chtěli astronomové v okolí hvězdárny vytvořit Planetární stezku. „Ale to je ve stavu plánování,“ upozornil asistent.