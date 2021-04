/FOTOGALERIE/ Od minulého týdne jsou otevřeny vybrané obchody. Hlavně pak ty s dětským oblečením, čistírny nebo papírnictví. Pokud máte všechno oblečení obnošené, případně jste z něho s lockdownovou stravou poněkud vyrostli, nezoufejte. Nějaké ty kousky si snadno koupíte i pro sebe.

Otevření obchodů s obuví a oblečením v pondělí 12. dubna 2021. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

První obchody, do nichž vyrážím, se nacházejí v obchodním centru nedaleko autobusového nádraží v Mladé Boleslavi. Jeden tamní obchod s módou je dvoupatrový. Do spodní pasáže, kde se nachází oblečení pro dospělé, se nedostanete. Přivítá vás tam pouze cedule informující možnosti objednat si zboží z webových stránek do provozovny. A nabídka speciální tašky plné oblečení. V obou případech si máte zavolat do prodejny. Po telefonu nahlásíte, zda stojíte o tašku pro ženu, muže či dítě, nebo o jiné kousky oblečení. Pro zboží se pak můžete dostavit osobně.