Obchodní centrum v Benátkách Na Burse bude mít nový kabát

V Benátkách nad Jizerou probíhá rozsáhlá rekonstrukce obchodního prostoru Na Burse. V uplynulých týdnech zde již proběhlo zvelebování prodejny řeznictví Baxant. Nyní se dělníci pustili do části, v níž ještě začátkem týdne bylo květinářství. To je nyní již přestěhováno o patnáct metrů dál do míst, která rekonstrukcí prošla během léta. Aktuální bourání má rozšířit pekárnu o cukrárnu a posezení.