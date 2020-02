V minulosti proběhla jeho zkouška. „Otestovali jsme jej na základních školách, kterým jsme vyčlenili 30 tisíc, a děti nejprve navrhly a pak také vybraly projekt, na nějž tyto peníze budou využity," zmínil Marek.

Zapojila se například 5. základní škola. Podle ředitelky Marcely Pavlíkové měla akce velký úspěch. Právě na „Pětce“ navíc funguje dětský parlament a tak děti nebyly do rozhodování zapojeny poprvé. „Nakonec se u nás oněch 30 tisíc děti, pomocí celoškolního hlasování, rozhodly vynaložit na nový sedací nábytek na chodbách školy,“ poznamenala Pavlíková. Participativní rozpočet hodnotí jako skvělou věc nejen v rámci školy, ale všeobecně.

Dobře je to také podle mladoboleslavského rodáka Jiřího Kukly. „Líbí se mi tato možnost. Souhlasím s ní, protože o tom nebude rozhodovat jenom rada města, ale běžní lidé,“ okomentoval.

Jak se zapojit?

Jak se mohou zapojit Boleslavané? Podle magistrátní mluvčí Šárky Charouskové stačí vyplnit formulář, který je na webu města a sesbírat 15 podpisů do přiloženého archu. To je pak potřeba doručit na podatelnu do 31. března. V dubnu a květnu komise návrhy posoudí, v létě proběhne hlasování a v říjnu by chtělo město přistoupit k jednotlivým realizacím.

Návrhy nesmí překročit částku 300 tisíc, mělo by jít o záměr, který se zrealizuje na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově. Může jít o vylepšování veřejných prostor, rekonstrukce, doplnění nebo umístění mobiliáře, výsadbu zeleně, či třeba nové herní prvky na dětská hřiště.

Ostatní města okresu se také snaží zapojit své obyvatele do rozhodování. Například v Mnichově Hradišti se před několika lety udělal Fit park, o němž si rozhodli místní. „Nyní také připravujeme participaci do rozpočtu a budeme se o tom bavit na radě ještě v tomto pololetí,“ uvedl hradišťský místostarosta Jan Mareš. Ostatní mladoboleslavská města participačním rozpočtem nedisponují.

Naopak ve Středočeském kraji jej využívá Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Příbram, Nymburk i Rakovník.