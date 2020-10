„Byla jsem tak kolem osmé hodiny a v tu dobu nedorazil vůbec nikdo," okomentovala boleslavská mluvčí Šárka Charousková, která předpokládala, že by se situace mohla vylepšit po obědě.

Kolem jedenácté hodiny byla na místě vedoucí správního odporu Marie Bičáková, která má volby na starosti a tou dobou k místu drive-in přijelo asi 10 automobilů, jinak se stavovali spíše jednotlivci. „Ta účast prozatím zřejmě není tak silná jak jsme předpokládali," popsala Bičíková.

Samotný proces hlasování pak probíhal tak, aby volič nemusel vystoupit z vozu. Řidič tedy přijel na místo a k jeho automobilu přistoupil člen volební komise oblečen do speciálního obleku, rukavic, roušky a štítu a přes stažené okénko požádal voliče o předložení občanského průkazu. Pro ověření totožnosti si volič na okamžik sejmul roušku, aby komisař viděl, zda se shoduje fotografie na průkazu s tváří. Pak si volič převzal od komisaře hlasovací obálku a případně i volební lístky, popojel o metr dopředu, aby byla zachována tajnost hlasování, upravil lístky pro samotnou volbu (mohl přidělit až čtyři preferenční hlasy) a přejel k hlasovací schránce. Tam mu mohla volební komise dopomoci s vhazováním obálky.

Ne všichni lidé, kteří jsou v karanténě, ale mohli dorazit na toto speciální volební místo. I oni však dostanou šanci hlasovat. Kdo se k volebnímu drive-in nedostal, musí do čtvrtka 1. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tu budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za voličem domů. Tato forma hlasování se uskuteční v době od pátku 2. října od 7 hodin do soboty 3. října do 14 hodin.